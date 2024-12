Entrevistamos a la Mesa de Finanzas Éticas

¿Por qué …

… Un observatorio de finanzas éticas?

FETS: El Observatorio es un espacio de encuentro de los diferentes actores del sistema financiero ético del estado, promovido y coordinado desde FETS, que se dedica básicamente a la observación, el análisis y la elaboración de estudios, tanto puntuales como periódicos, de la realidad de las finanzas éticas y de su impacto socioeconómico. Asimismo, desde el Observatorio se están desarrollando herramientas, como el Sello EthSi de seguros éticos, que junto con las demás áreas del Observatorio buscan empoderar a la ciudadanía para que pueda ejercer un consumo más consciente de sus finanzas.

.. una banca ética?

Fiare Banca Ética: Los proyectos de economía solidaria se estructuran desde unos valores de búsqueda de una sociedad más justa, la transparencia, el empleo digno y la concepción del beneficio como consecuencia de una actividad económica al servicio del bien común, no como fin en sí mismo. Esos valores, que definen también a las finanzas éticas, solo pueden ser entendidos por quien los comparte y los lleva a la práctica en el día a día.

En esta relación, ambas experiencias se dotan de coherencia mutua, al construir las finanzas desde proyectos con los mismos valores y complementar la práctica cotidiana con una actividad financiera también de economía solidaria.

… una cooperativa de servicios financieros éticos?

Coop57: Para construir una economía alternativa al capitalismo, para trabajar para la transformación social y económica de nuestro sistema. Porque, desde una visión crítica de nuestra sociedad, entendemos que la realidad presente no es la deseable ni la que beneficia a la mayoría y que debemos trabajar para transformarla.

Porque es necesario crear nuestras propias herramientas que sirvan para dar respuestas adecuadas a las necesidades de los movimientos sociales y la economía solidaria e ir construyendo y expandiendo una economía al servicio de las personas y su entorno.

… unos seguros éticos?

CAES: Porque la actividad aseguradora es fundamental en una sociedad desarrollada, en la que está implantado el estado del bienestar. Y porque esta actividad no debe estar al servicio de la codicia de unos pocos, si no para facilitar a los ciudadanos la cobertura de los riesgos que necesitan, sin pagar de más por otras que no necesitan, pero que les obligan a contratar. El seguro debe volver a estar al servicio de las personas, y adaptado a las necesidades del cliente.

…una cooperativa internacional de finanzas éticas?

Oikocredit: Porque las injusticias y desigualdades entre Norte y Sur son enormes, y es necesario un modelo de cooperación al desarrollo que incorpore nuevas herramientas desde una visión de igualdad y corresponsabilidad basada en los principios de la Economía Solidaria. De ahí nace la cooperativa Oikocredit, basada en la filosofía de “no dar el pez, sino la caña”, e incluso yendo más allá, buscando un empoderamiento real de las comunidades de países del Sur Global a través de las finanzas éticas y de la capacitación y apoyo técnico. Desde 1975 Oikocredit ha financiado centenares de proyectos de microcréditos, agricultura sostenible, Comercio Justo y energías renovables en países de América Latina, África y Asia.

¿Qué tipo de prestaciones y servicios estáis ofreciendo?

Coop57: Esencialmente, Coop57, como cooperativa de servicios financieros se dedica a prestar estos servicios a sus socias. Es decir, conceder préstamos a las entidades de economía social y solidaria para cubrir sus necesidades financieras, tanto a corto como a largo plazo.

A su vez ofrece un espacio de ahorro para todas aquellas personas y entidades que quieran dotar su dinero de valor social ya que su destino serán entidades que con su labor desempeñan un papel positivo para la sociedad.

CAES: En CAES ofrecemos cualquier tipo de seguro, tanto a particulares como a empresas, gracias a nuestra condición de mediadores y a nuestras alianzas con otras entidades. Nuestro volumen de contratación nos permite además hacerlo a un precio muy ajustado.

Oikocredit: Oikocredit ofrece un producto de inversión ética, complementario a los otros servicios de la banca ética, enfocado a aquellos ahorros que no necesitemos a corto plazo. Cualquier persona u organización puede invertir a partir de 200€ y puede obtener una cierta rentabilidad económica en función de los resultados de la cooperativa.

Oikocredit tiene personal local propio en los países donde opera, en contacto directo con los proyectos que apoya, de forma que la inversión en Oikocredit es un puente para que nuestros fondos contribuyan al desarrollo sostenible de los países de bajos ingresos en el Sur Global, con un elevado impacto social y ambiental y con total transparencia.

FETS: Desde FETS, como entidad que agrupa a 33 entidades catalanas de la economía social, la solidaridad internacional y las finanzas éticas creemos que en el ámbito de las finanzas éticas y solidarias es fundamental que exista una transversalidad y articulación entre todas aquellas iniciativas existentes (bancarias, parabancarias y aseguradoras) que en su día a día nos demuestran que es posible poner las finanzas al servicio de la transformación social. Por ello, promover y facilitar la articulación es una de nuestras principales líneas de actuación.

También lo son la sensibilización y difusión de las finanzas y seguros éticos; la formación y la promoción de una educación económica transformadora; el impulso de herramientas y recursos para fortalecer las finanzas éticas a través del Observatorio, principalmente el Sello EthSi de seguros éticos y el Barómetro Anual de las finanzas éticas (radiografía del sector a nivel estatal), así como otros estudios e informes de interés; participación en campañas de incidencia política y social para fomentar el sistema de finanzas éticas y defender una economía justa y transformadora.

Fiare Banca Ética: Fiare Banca Ética tiene productos y servicios para la operatividad bancaria del día a día: Cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, banca online para cubrir las necesidades cotidianas. Productos de ahorro e inversión: para mirar al futuro de manera consciente y ver que con tu dinero estás contribuyendo a financiar la economía social y solidaria.

Los productos de Fiare Banca Ética ofrecen algo único: la seguridad de que tu ahorro sirve para generar valor social y medioambiental.

¿Cómo surge la mesa de finanzas y qué logros y retos estáis encontrando?

Fiare Banca Ética: Surge por la necesidad de hacer visible el sector de las finanzas éticas como motor, como parte indisociable de la economía social y solidaria. Esa necesidad de estructuración, discurso común, interlocución con la administración pública, obliga a la articulación de la organización de una mesa en el seno de REAS, para visibilizarnos como sector y reforzar de manera recíproca nuestra identidad.

Entre los retos que nos encontramos está crear un conjunto de servicios para las entidades de economía solidaria para satisfacer sus necesidades financieras.

CAES: Para nosotras, como representantes del sector asegurador dentro de las finanzas éticas, participar en la mesa nos permite establecer sinergias con las entidades dedicadas al crédito y los servicios bancarios, y complementarnos mutuamente en el desarrollo de nuestra actividad. Además, podemos establecer una línea común para dar a conocer la importancia que tiene un sistema ético de finanzas para la sociedad en general, y para el desarrollo de las formas de economía alternativas en particular.

Oikocredit: A fin de cuentas, el dinero y las finanzas son el lubricante del engranaje de la economía. Por ello tiene sentido que las entidades de finanzas éticas se pongan al servicio de la Economía Social y Solidaria (ESS) y lo hagan de forma articulada alrededor de la mesa de finanzas éticas de REAS. Más aún cuando las distintas entidades que la formamos ofrecemos diferentes servicios complementarios entre sí, y cubrimos diferentes ámbitos geográficos y diferentes necesidades de sectores económicos muy diversos dentro de la ESS.

Aunque siempre hay camino para recorrer, ya se han conseguido importantes logros en lo que se refiere a visibilización como sector y a coordinación e intercooperación entre las distintas entidades de la mesa. Pero seguimos teniendo ese reto de mejorar y adaptar aún más nuestros servicios a las necesidades de las entidades y personas de la ESS, y luego conseguir convencer a las que todavía no trabajan con finanzas éticas para que lo hagan. A partir de ahí, ya podremos pasar a una segunda fase de crecer hacia fuera y llegar cada día a más gente y organizaciones de la sociedad en general.

Coop57: Desde los principios de la intercooperación y el trabajo colectivo, la mesa de finanzas éticas puede permitir articular respuestas conjuntas a las distintas necesidades financieras. A la vez, permite la visibilización conjunta de los principales instrumentos de finanzas éticas que operan en nuestro entorno.

FETS: Desde FETS, si bien hemos estado vinculadas a la Mesa desde hace tiempo no ha sido hasta ahora cuando nos hemos incorporado de manera más formal y orgánica a la Mesa. Nos parece imprescindible contar con este espacio común de articulación, de trabajo colectivo, intercooperación con propuestas mancomunadas y un discurso común para fortalecernos y visibilizarnos como engranaje financiero para la economía solidaria y en general para todas las economías transformadoras.

¿Cómo entendéis las finanzas éticas y cuál es su puesta en valor en el contexto actual?

Oikocredit: Las finanzas éticas son transparencia, impacto positivo, transformación, cooperación, y muy importante: participación y democracia. Y más aún en el contexto actual de post-pandemia, en el que hemos visto que es necesario un cambio profundo de sistema socioeconómico, y una reconstrucción verde, humana y realmente sostenible. Ojalá la experiencia de la pandemia nos haya hecho tomar conciencia que sin cooperación y colaboración a nivel mundial, no podremos sobrevivir a los retos globales que el futuro nos depara.

FETS: Entendemos las finanzas éticas como el ecosistema formado por una gran diversidad de iniciativas y proyectos, con tipologías y dimensiones distintas que van desde entidades bancarias y aseguradoras hasta pequeñas entidades que realizan microcréditos. Todas ellas comparten la apuesta por otro modelo socioeconómico centrado en las personas.

Consideramos que forman parte de este ecosistema aquellas entidades que realizan una apuesta clara y única por la financiación de proyectos con un impacto social y ambiental positivo, y que, a la vez, están integradas en las diferentes redes locales, estatales o internacionales de finanzas éticas. En el sector de los seguros, consideramos que las entidades registradas por el sello EthSI de seguros éticos también forman parte de este mecanismo financiero al servicio de la ESS.

Fiare Banca Ética: Fiare Banca Ética tiene el objetivo de ser una herramienta al servicio de la transformación social a través de la financiación de proyectos del tercer sector, la economía social y solidaria y la promoción de una cultura de la intermediación financiera, bajo los principios de la transparencia, la participación y la democracia. Para nosotros esto es finanzas éticas.

Coop57: Las finanzas éticas son aquellas que incorporan criterios no económicos para tomar decisiones económicas. Se dotan de unos criterios para decidir el destino del dinero y así conformar una economía al servicio de las personas y de la transformación social. Incorporan criterios de transparencia, arraigo territorial, democracia económica, intercooperación y participación.

Las finanzas éticas entienden el dinero y las finanzas como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Se trata de orientar de manera consciente el dinero de la sociedad a proyectos que reviertan en beneficio del conjunto de la sociedad, primando la satisfacción de necesidades por encima del lucro.

CAES: En el conjunto de las finanzas éticas, podría parecer extraña nuestra participación, pero la actividad bancaria y la aseguradora son absolutamente complementarias.

En la actualidad, la banca española obtiene un tercio de sus beneficios de la actividad aseguradora, aprovechando su posición monopolista, de hecho, fuerza a sus clientes a la contratación de productos aseguradores, que además, administra mal, porque su único objetivo es el beneficio y los las necesidades de los asegurados. Se “empaquetan” los servicios, como antes de la crisis se empaquetaban las “hipotecas” con las consecuencias para todas que ya conocemos, y eso es algo que no debería volver a ocurrir, pero está ocurriendo.

Los seguros de vida, vinculados a los créditos hipotecarios, son un auténtico escándalo, con un coste disparado para el asegurado, que se cobran a través de primas únicas, con el fin de que no sea fácil la cancelación en caso de amortización anticipadas u otros motivos.

Nuestra mera presencia y nuestros servicios de asesoría son muy eficaces, no solo para nuestros clientes, sino para la economía social y solidaria. Una más estrecha colaboración entre ambos sería muy conveniente, porque además evitaría la interesada imagen de “pequeños e insignificantes” incapaces de ofertar productos globales. que desde el sector financiero capitalista se da al nuestro.

¿Algo más que queráis compartir con el movimiento de Economía Solidaria y la sociedad ?

CAES: El greenwashing se encuentra últimamente en boca de todos, y creemos que es necesario insistir en las diferencias entre “darse un barniz verde”, con un claro objetivo de marketing de valores, y ser realmente sostenible y socialmente responsable.

Las grandes empresas que practican el greenwashing cuentan a su favor con todo tipo de altavoces mediáticos que repiten continuamente su mensaje; nosotras contamos con la inteligencia y la perspicacia de las consumidoras, que son capaces de darse cuenta de que algo no cuadra entre ese mensaje, la forma de actuar, y el impacto social de esas empresas.

Coop57: Los distintos instrumentos de finanzas éticas, deben estar al servicio de la economía social y solidaria. El desarrollo, crecimiento y capacidad de incidencia de unas finanzas alternativas va directamente relacionado con la capacidad colectiva de construir y articular una economía diferente, anticapitalista y pensada para las personas. Desde esta estrategia compartida, las finanzas éticas debemos estar preparadas para responder a los retos que se planteen.

Fiare Banca Ética: Hemos hecho un recorrido juntos como sector, para ser reconocidos y buscar a esas personas y entidades con las que compartimos valores, formas de entender la vida y prácticas para estar en coherencia. Necesitamos dar un paso más y llegar a más gente. No queremos ser minoritarios si no que queremos que la sociedad haga un paso en pensar y consumir de acuerdo a unos valores similares a los nuestros.

Oikocredit: ¡Suscribimos todo completamente!

FETS: Sí… Y animamos a las entidades de la ESS a incorporar las finanzas éticas en su día a día, utilizando los servicios financieros nacidos en la ESS para la ESS.

* Esta entrevista es parte de la campaña La clave ESS la gente, promovida por REAS Red de Redes, para dar a conocer las claves y las gentes que integran la red y el movimiento de la Economía Solidaria. ¡Bichéalas en la web!

Fuente: Me Cambio en El Salto Diario